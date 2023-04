Feiern die Tante-Emma-Läden in der Region ein Comeback?

In einigen Orten in Südwestsachsen gibt es sie schon: Läden, die rund um die Uhr die ganze Woche die Nahversorgung sichern, wo sonst kein Shop mehr in der Nähe ist. Nun denkt auch ein Supermarkt-Gigant darüber nach, in diese Nische zu springen.

"Herr Anton" macht niemals Pause: Bei ihm kann man im erzgebirgischen Zwönitz 24 Stunden an sieben Tagen die Woche einkaufen gehen. "Alles ist vollautomatisiert, ohne Personal und Zutrittsbeschränkungen", so Mitinhaber Alexander Schnerrer. Verkauft werden regionale Produkte, auch konventionelle Waren wie Getränke und Snacks.