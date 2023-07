Feldbrand: A9 nahe Leipzig zeitweise gesperrt

Bad Dürrenberg.

Wegen eines Feldbrands mit starker Rauchentwicklung ist die Autobahn 9 nahe Bad Dürrenberg am Mittwochnachmittag zeitweise gesperrt worden. Die Sperrung wurde zwischen den Abfahrten Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg eingerichtet, teilte die Polizei am Abend mit. Den Angaben zufolge war die Autobahn gegen 17.20 Uhr wieder in beide Fahrtrichtungen frei. Auf der Umleitungsstrecke im Bereich Lützen kam es jedoch weiterhin zu massiven Verkehrsbehinderungen, teilte der Saalekreis mit.