Feldbrand an Kleingartenanlage bei Leipzig - zwölf Verletzte

Rund 30 Feuerwehrwagen rücken aus. Mehrere Kleingärtner werden durch Rauchgase verletzt. Wurde der Brand von einer Zug-Bremse ausgelöst?

Gerichshain.

Bei einem Feldbrand im Landkreis Leipzig sind zwölf Menschen in einer Kleingartenanlage verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Leipzig erlitten sie am Nachmittag Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.