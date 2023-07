Feldbrand auf der A9 vollständig gelöscht

Bad Dürrenberg.

Wegen eines Feldbrands mit starker Rauchentwicklung ist die Autobahn 9 nahe Bad Dürrenberg am Mittwochnachmittag zeitweise gesperrt worden. In der Nacht zum Donnerstag wurden die Brände vollständig gelöscht, wie die Leitstelle des Burgenlandkreises am Donnerstag mitteilte.