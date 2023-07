Feldbrand gelöscht: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Leipzig (dps/sn) - .

Der Feldbrand im Leipziger Westen ist gelöscht. Einsatzkräfte hätten die Löscharbeiten kurz vor Mitternacht beendet, teilte die Polizei am Freitagmorgen in Leipzig mit. Am Donnerstagmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache auf einem Feld zu einem Brand, der sich schnell ausbreitete. Die Feuerwehr blieb zur Brandwache in der Nacht vor Ort. Angaben zufolge griffen die Flammen auch auf eine Kleingartenanlage über. Demnach waren einige Lauben in Brand geraten.