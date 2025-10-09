Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Herbstferien in Sachsen dauern noch bis zum 19. Oktober. (Archivbild)
Die Herbstferien in Sachsen dauern noch bis zum 19. Oktober. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Herbstferien in Sachsen dauern noch bis zum 19. Oktober. (Archivbild)
Die Herbstferien in Sachsen dauern noch bis zum 19. Oktober. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Ferien: Für kurzentschlossene Urlauber sind noch Betten frei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch knapp zehn Tage dauern die Herbstferien. Sachsens Urlaubsregionen bieten freie Unterkünfte – und viele Ideen für Familien, Wanderfreunde und Kulturfans.

Dresden.

Wer in den Herbstferien noch spontan in Sachsen Urlaub machen will, kann bei der Suche nach einer Unterkunft Glück haben. Besonders unter der Woche gibt es laut Angaben des Landestourismusverbandes noch freie Kapazitäten für Übernachtungsgäste. 

Die Urlauber achten demnach bei ihren Buchungen in diesem Jahr verstärkt auf Preise und Qualität. Besonders gefragt sind aktuell Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Kurzfristige Buchungen dominieren, daher hoffen Sachsens Touristiker auf gutes Wetter.

Viele freie Betten in Oberlausitz und Erzgebirge

Viele freie Betten sind vor allem noch in der Oberlausitz zu finden. Besonders in der zweiten Ferienwoche bis zum 19. Oktober bestehen den Angaben nach vielerorts noch große Buchungslücken. Im Wellnessbereich sind die Angebote hingegen schon weitgehend ausgelastet. Für Familien gibt es in der Region verschiedene Highlights zur Ferienzeit wie die Krabat-Woche, die noch bis zum Sonntag dauert, oder die Gruselwochen im Saurierpark ab kommenden Montag. 

Freie Kapazitäten haben auch viele Betriebe im Erzgebirge. Auch hier gibt es Angebote speziell für Kinder. So halten etwa die Tage des Traditionellen Handwerks Mitmachangebote auch für Kinder bereit und in der Greifensteinregion wartet eine interaktive Entdeckertour.

Buntes Ferienprogramm im Vogtland und Dresden

Im Vogtland ist die Buchungslage bei den Betrieben gut bis zufriedenstellend. Passende Angebote lassen sich den Angaben nach auch kurzfristig noch finden. In der Region warten unter anderem das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf und die Vogtlandarena mit einem Skispringen am letzten Ferienwochenende auf Gäste.

In der Landeshauptstadt Dresden und der umliegenden Region gibt es ebenfalls noch freie Kapazitäten. Erlebnisangebote wie Sachsens größte Kürbisausstellung in Oskarshausen oder eine Stadtrundfahrt mit "Sydney, dem Stadtkänguru" bieten ein abwechslungsreiches Programm.

Wandersaison in der Sächsischen Schweiz

Von einer guten Buchungslage berichtet die Sächsische Schweiz. Trotzdem sind "zur besten Wandersaison" laut dortigem Tourismusverband noch Zimmer in allen Kategorien frei. Besuchern bietet sich unter anderem der beliebte Caspar-David-Friedrich-Weg für einen Ausflug an.

Auch in Chemnitz, wo das Kulturhauptstadtjahr mit zahlreichen Veranstaltungen in den Endspurt geht, und der umliegenden Region sind die Betten bereits gut gebucht, spontane Gäste kommen aber noch unter. In Schlössern und Museen gibt es dort im Herbst zahlreiche Familienangebote, darunter Glühwürmchenführungen auf der Burg Mildenstein.

Eine sehr hohe Anfragesituation gibt es in Leipzig. Die Tourist-Information der Stadt rechnet zudem mit zahlreichen weiteren spontanen Buchungen. Den Gästen bieten sich als Highlights in den Ferien etwa eine Ausstellung zum Streetartkünstler Banksy und die Leipziger Jazztage. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
21.09.2025
3 min.
Campingplatzbetreiber verbuchen durchwachsene Saison
Camping in Sachsen ist beliebt, auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt. (Archivbild)
Der Juni war mit Beginn der Sommerferien und Pfingsten ein "Top-Monat" für die gut 100 Campingplätze in Sachsen. Anders sah es dagegen in den anderen Sommermonaten aus.
30.09.2025
1 min.
Mehr Flüge zum Ferienstart an Airports in Sachsen
Blick auf den Flughafen Dresden International: Viele Flüge gehen zum Start der Herbstferien in den Süden. (Archivbild)
Mit dem Flieger in die Sonne. Mit Beginn der Herbstferien starten zahlreiche Urlaubsflieger von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Vor allem Sonnenziele sind gefragt.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel