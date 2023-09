Ferienstart und langes Wochenende: ADAC rechnet mit Staus

Dresden/Erfurt. Zum Start der Herbstferien in Sachsen und Thüringen müssen sich Autofahrer auf Staus am Wochenende einstellen. Mit Verzögerungen und Staus sei vor allem in den Ballungsräumen Magdeburg und Halle/Leipzig sowie den Hauptverkehrsrouten zu rechnen, teilte der ADAC am Donnerstag mit.

Eng werde es schon am Freitagnachmittag, wenn Pendler unterwegs sind. Auch am Samstagvormittag gebe es voraussichtlich mehr Staus, weil viele dann in den Urlaub starten. Die Herbstferien in Sachsen und Thüringen beginnen am Montag.

Vor allem Kurzurlauber nutzten zudem den Montag als Brückentag für ein langes Wochenende vor dem Tag der Deutschen Einheit. Staus erwartet der ADAC besonders an Baustellen auf den Autobahnen, etwa auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Magdeburg-Rothensee oder auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig. (dpa)