Feuer bei Entsorgungsfirma in Freital: Restmüll brennt

Freital.

In der Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in Freital (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat es gebrannt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war das Feuer in der Nacht auf dem Firmengelände im Stadtteil Wurgwitz ausgebrochen. Die Feuerwehr holte eigenen Angaben zufolge brennenden Restmüll aus dem Lager heraus, um ihn zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis in die Morgenstunden an. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen nach nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang unklar. Zwischenzeitlich war es durch den Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. (dpa)