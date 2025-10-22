Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Bahnhofsgebäude wurde vorübergehend gesperrt. (Symbolbild)
Das Bahnhofsgebäude wurde vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Sachsen
Feuer im Bautzener Bahnhof - Etwa 100 Menschen evakuiert
Ein Papierkorb auf einer Toilette des Bautzener Bahnhofs fängt Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Bautzen.

Im Bautzener Bahnhof ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen, in dessen Folge rund 100 Menschen vom Bahnhofsgelände evakuiert wurden. Ein Papierkorb auf einer Toilette habe Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. 

Die Löscharbeiten vor Ort waren gegen 18.20 Uhr beendet, hieß es weiter. Wegen der Rauchentwicklung blieb das Bahnhofsgebäude zunächst gesperrt, soll aber im Laufe des Tages wieder freigegeben werden. Der Bahnsteig war nicht betroffen. Informationen zum Tathergang oder zu Tätern gab es bisher nicht. (dpa)

