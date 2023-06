Feuer in einem leerstehenden Gebäude: Brandstiftung vermutet

In Frankenberg (Mittelsachsen) hat in der Nacht zum Donnerstag eine ehemalige Autowerkstatt gebrannt. Vermutlich sei das Feuer in dem leerstehenden Gebäude in Mühlbach gelegt worden, teilte ein Sprecher der Polizei Chemnitz am Morgen mit. Die Frankenberger Feuerwehr war vor Ort und löschte den Großbrand. Verletzte gab es demnach nicht. Die Schadenshöhe war zunächst ungeklärt. Die Polizei ermittele wegen Brandstiftung, so der Sprecher. (dpa)