Feuer in Gohrischheide: Hubschrauber erkundet Brandfläche

Der Waldbrand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg weitet sich aus. Nun kommt Hilfe aus der Luft.

Zeithain/Wülknitz/Gröditz/Bad Liebenwerda.

Zum Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg verschaffen sich die Einsatzkräfte nun einen Überblick aus der Luft. Es sei aktuell ein Erkundungshubschrauber der Landespolizei im Einsatz, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Meißen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen.