Feuer in Gohrischheide - Neudorf evakuiert

Der Waldbrand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg weitet sich aus. Nun müssen die Menschen in einem weiteren Ort ihre Häuser verlassen.

Zeithain/Neudorf. Wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide muss ein weiterer Ort evakuiert werden. Die Bewohner in Neudorf sind aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Eine Warnung kam über die Warnapp Nina. Zudem gehen Polizisten durch den Ort, um die Einwohner zum Verlassen von Neudorf aufzufordern, berichtet ein dpa-Reporter. Die kleine Ortschaft grenzt an die Gohrischheide, die seit zwei Tagen in Flammen steht.

Mit Änderung der Windrichtung ist die Gefahr nun für die 269 gemeldeten Einwohner der Ortschaft in greifbare Nähe gerückt. Man könne sich nicht wirklich daran gewöhnen, in einem solchen gefährdeten Gebiet zu leben, sagt ein Mann mittleren Alters. Zwischendurch hatte es kurz geregnet in Neudorf, das hatte aber nicht für Entspannung gesorgt.

Die Behörden riefen via App dazu auf, nur das Notwendigste mitzunehmen. Im benachbarten Röderau steht eine Mehrzweckhalle zur Verfügung, in der die Menschen unterkommen können. Der Waldbrand in der Gohrischheide ist weiterhin nicht unter Kontrolle. (dpa)