Im Keller eines Leipziger Plattenbaus ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. (Symbolbild)
Im Keller eines Leipziger Plattenbaus ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. (Symbolbild)
Sachsen
Feuer in Leipziger Plattenbau - keine Verletzten
Im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord bricht im Keller eines Plattenbaus ein Feuer aus. Zahlreiche Menschen müssen das Gebäude vorübergehend verlassen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Leipzig.

Die Feuerwehr hat im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord einen Brand in einem Plattenbau gelöscht und dabei auch mehrere Bewohner in Sicherheit bringen müssen. Nach Angaben der Polizeidirektion kamen Menschen aber nicht zu Schaden.

Das Feuer sei am Donnerstagabend im Keller des Hauses ausgebrochen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Insgesamt sollen drei Kellerboxen und eine Stromleitung in dem Haus beschädigt worden sein. (dpa)

