Feuer lässt Rußkonzentration in Sachsen steigen

Dichter Rauch steht über dem Waldbrandgebiet in Sachsen. In vielen Teilen des Bundeslands ist die Luft dementsprechend schlecht.

Dresden.

Der Waldbrand in der Gohrischheide hat die Luftqualität in einigen Teilen Sachsens deutlich verschlechtert. An den Messstationen in Radebeul-Wahnsdorf und Dresden-Nord sei die Rußkonzentration am Morgen vier- bzw. dreimal so hoch ausgefallen wie im Durchschnitt, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit.