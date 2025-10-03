Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehr hat in Dresden eine Katze in Not gerettet. (Symbolbild)
Die Feuerwehr hat in Dresden eine Katze in Not gerettet. (Symbolbild)
Sachsen
Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze in Dresden
Eine Katze rutscht in Dresden in einen schmalen Spalt und kann sich nicht mehr allein befreien. Doch Rettung naht.

Dresden.

Zu einem tierischen Rettungseinsatz ist die Feuerwehr in Dresden ausgerückt. Kinder hatten von einem Firmengelände ein lautes Miauen gehört und Erwachsene darauf aufmerksam gemacht. 

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass eine Katze in einen schmalen Spalt zwischen einem großen Metallcontainer und einer 2,50 Meter hohen Betonwand gerutscht war, teilte die Feuerwehr mit. 

Die Rettung am Donnerstag sei schwierig gewesen: Erst als der Container mit einem eigens herangeschafften Radlader leicht angehoben werden konnte, habe die Katze sich herauswinden können. Das Tier sei offensichtlich unverletzt geblieben - es habe nach seiner Befreiung sofort die Flucht ergriffen. (dpa)

