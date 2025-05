Feuerwehr rettet Islandpony aus Graben

In Dresden rutscht ein Pony in einer Straßenbaustelle in einen Graben. Und sitzt fest. Die Feuerwehr eilt zu Hilfe. Und die Einsatzkräfte haben eine gute Idee.

Dresden. Ein Islandpony ist in Dresden von der Feuerwehr nach einem Sturz aus einem schmalen Graben gerettet worden. Das Tier habe sich am Nachmittag aus eigener Kraft weder vor- noch rückwärts bewegen können und bis zum Hals im Graben gestanden, berichteten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr gelang die Rettung, in dem sie für das Pferd im Graben eine Rampe aufschüttete und dafür das noch vorhandene Aushubmaterial nutzte. Mit Unterstützung der Besitzerin sei es schließlich gelungen, das Tier behutsam in Bewegung zu setzen und über die Rampe aus dem Graben zu führen. 23 Kräfte waren im Einsatz, um das Pony zu retten. Wie es überhaupt in seine missliche Lage gelangen konnte, blieb unklar. (dpa)