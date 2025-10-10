Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rund 40 Einsatzkräfte rückten zum Brand aus. (Symbolbild) Bild: Niklas Treppner/dpa
Rund 40 Einsatzkräfte rückten zum Brand aus. (Symbolbild) Bild: Niklas Treppner/dpa
Sachsen
Feuerwehr rettet zwölf Menschen aus brennendem Hochhaus
Eine leerstehende Wohnung in Dresden geht in Flammen auf. Rauch und Flammen dringen nach draußen. Etwa 40 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Dresden.

Zwölf Menschen sowie mehrere Tiere hat die Feuerwehr am Morgen aus einem brennenden Hochhaus in Dresden-Leuben gerettet. In einer leerstehenden Wohnung im fünften Obergeschoss war laut Angaben der Feuerwehr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Brandmeldeanlage des Gebäudes hatte in den frühen Morgenstunden Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Fenster der Wohnung. Die Feuerwehr evakuierte insgesamt zwölf Bewohnerinnen und Bewohner, darunter auch Kinder sowie mehrere Haustiere.

Das Feuer wurde schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Wohnungen verhindert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, die betroffene Wohnung sei jedoch vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa)

