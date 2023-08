Feuerwehrauto kollidiert mit Pkw: Sechs Schwerverletzte

Eibenstock.

Beim Zusammenstoß eines Feuerwehrautos mit einem Auto in Eibenstock (Erzgebirgskreis) sind acht Männer verletzt worden, sechs davon schwer. Das Fahrzeug war am Montagnachmittag auf einer Einsatzfahrt, als in einer Rechtskurve der Gefällestrecke aus noch unbekannten Gründen das Heck ausbrach, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag auf Anfrage sagte. Das Löschfahrzeug geriet in einen entgegenkommenden Wagen, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb neben der Straße liegen. Auch der Pkw landete im Graben.