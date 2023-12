Feuerwerkskörper setzen Balkon in Brand

Meißen.

Rund 100 Menschen haben an der Elbe in Meißen Pyrotechnik gezündet und dadurch einen Balkon in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, explodierten in der Nacht zum Freitag etliche Feuerwerkskörper und Böller von der Uferstraße über das Hochufer bis zur Meisastraße. In der Hafenstraße flog laut Polizei ein Stück Pyrotechnik nach einer größeren Explosion auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses - die Balkontür fing daraufhin Feuer. Verletzt wurde niemand.