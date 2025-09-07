Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Fahrer hat sich am Samstagnachmittag in Zittau eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - am Ende war der Mann seinen Führerschein los. (Symbolbild)
Ein Fahrer hat sich am Samstagnachmittag in Zittau eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - am Ende war der Mann seinen Führerschein los. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Ein Fahrer hat sich am Samstagnachmittag in Zittau eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - am Ende war der Mann seinen Führerschein los. (Symbolbild)
Ein Fahrer hat sich am Samstagnachmittag in Zittau eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - am Ende war der Mann seinen Führerschein los. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Sachsen
Filmreife Verfolgungsjagd endet mit Führerscheinentzug
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Vollgas über Rot, Crash mit der Polizei und Drogen im Spiel: Nach einer riskanten Fahrt durch Zittau stoppt die Polizei einen 47-Jährigen.

Zittau.

Ein Autofahrer hat sich am Samstagnachmittag in Zittau eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Polizeistreife wurde auf den 47-Jährigen aufmerksam, nachdem er mit seinem Wagen verbotenerweise durch eine Baustelle gefahren war, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Görlitz. Als die Beamten ihn anhalten wollten, flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit quer durch das Stadtgebiet von Zittau.

Gefährliche Verfolgungsfahrt mit Unfall

Während der Flucht kam es zu mehreren gefährlichen Situationen: Der Fahrer kollidierte mit einem Streifenwagen, überquerte zwei Ampelkreuzungen bei Rot und brachte damit weitere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Schließlich gelang es den Polizisten, das Fahrzeug zu stoppen. Dabei weigerte sich der Mann, aus dem Auto zu steigen und leistete Widerstand gegen die Polizeikräfte. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin – offenbar der Grund für die spektakuläre Flucht, so die Polizei.

Sachschaden und strafrechtliche Folgen

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein und auch den Schlüssel für sein Auto war der Mann an Ort und Stelle los, sagte die Polizei auf Nachfrage. Gegen den 47-Jährigen wird nun unter anderem wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Leipzig: Wilde Chaosfahrt auf Flucht vor der Polizei
Mann flieht vor einer Verkehrskontrolle der Polizei und verursacht dabei einen Schaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro. (Archivbild)
Ein gestohlenes Auto, eine Verfolgungsjagd durch einen Leipziger Park und am Ende Sachschaden und eine Verletzte: Was bei der Flucht eines 31-Jährigen passierte und was den Fahrer nun erwartet.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
05.09.2025
2 min.
Flucht vor Polizei: Unbeteiligter klagt wegen Nötigung
Wildwest auf der Straße: Manchmal ereignen sich haarsträubende Sachen, wie etwa eine Verfolgungsjagd - in einem Fall klagte ein Unbeteiligter wegen Nötigung.
Ein Autofahrer flieht vor der Polizei und bringt dabei einen anderen in Gefahr. Doch reicht das für eine Verurteilung wegen Nötigung?
11:15 Uhr
1 min.
Letzte Chance dieses Jahres: Freibad Hainichen kurz vor dem Saisonende
Im Freibad Hainichen neigt sich die Saison dem Ende zu.
Nur noch wenige Tage hat das Freibad geöffnet - die Saison schließt mit einem Highlight.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel