Financial Fairplay: Dresden bei Ausschüttungen in Liga vorne

Frankfurt/Main.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden erhält die höchste Ausschüttung aus dem Fördertopf für das Financial Fairplay der Liga. Die Sachsen bekommen 78.998,50 Euro wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Die Gelder für die Saison 2022/2023 wurden nach zwei Kriterien vergeben: Dem positiven Saisonergebnis im Financial Fairplay und der Planungsqualität über eineinhalb Jahre.