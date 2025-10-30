Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Finanzminister Christian Piwarz fordert eine Senkung der Kosten für den innerdeutschen Flugverkehr (Archivbild).
Finanzminister Christian Piwarz fordert eine Senkung der Kosten für den innerdeutschen Flugverkehr (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Finanzminister Christian Piwarz fordert eine Senkung der Kosten für den innerdeutschen Flugverkehr (Archivbild).
Finanzminister Christian Piwarz fordert eine Senkung der Kosten für den innerdeutschen Flugverkehr (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Finanzminister: Kosten für Luftverkehr müssen sinken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hohe Kosten sorgen für Turbulenzen im innerdeutschen Flugverkehr. Sachsens Finanzminister drängt auf niedrigere Steuern und Gebühren.

Dresden.

Deutschland braucht nach Ansicht des sächsischen Finanzministers Christian Piwarz (CDU) eine deutliche Senkung der Kosten im Luftverkehr. Die Entscheidung der Lufthansa, den innerdeutschen Flugverkehr noch einmal deutlich zu reduzieren, sei ein Alarmsignal, sagte er bei einer Befragung im Landtag. Während der Luftverkehr international zum Teil schon wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht habe, liege man in Deutschland noch deutlich darunter. Dabei sei er auch für den Wirtschaftsstandort und Lebensstandort Sachsen elementar wichtig. 

Piwarz sieht die Bundesregierung in der Pflicht, darauf hinzuwirken, dass eine Airline wie die Lufthansa bei innerdeutschen Verbindungen wieder gewinnbringend oder wenigstens kostendeckend fliegen kann. "Es gibt im Prinzip drei Dinge, über die man reden muss", sagte er und nannte neben der Luftverkehrssteuer, die Flugsicherheitsgebühren und eine Beteiligung des Bundes an der deutschen Flugsicherung. Bei den Sicherheitsgebühren gebe es auch die Möglichkeit, dass sich die Länder beteiligten. Man sei da für Gespräche offen. Das alles habe man Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seinem Besuch in Dresden diese Woche mit auf den Weg gegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
20.10.2025
2 min.
Flughafen-Chef alarmiert wegen möglicher Streckenstreichung
Flughafen-Chef Ahmelmann ist wegen einer möglichen Strecken-Streichung der Lufthansa alarmiert. (Archivbild)
Die Verbindung Dresden-München steht womöglich auf der Kippe. Flughafen-Chef Ahmelmann warnt vor Folgen für die regionale Anbindung und fordert niedrigere Standortkosten.
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
15.10.2025
2 min.
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig
Ryanair stört sich seit Monaten an der deutschen Luftverkehrssteuer und anderen Kosten. Zuletzt kürzte die Airline daher ihr Angebot aus Deutschland - und behält diesen Kurs nun bei.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel