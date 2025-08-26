Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Vor allem Karpfen werden in sächsischen Aquakulturen gezüchtet. (Archivbild)
Vor allem Karpfen werden in sächsischen Aquakulturen gezüchtet. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
Fischzucht in Sachsen nimmt zu
Karpfen, Regenbogenforelle, Schleie: In Sachsen sind im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Tonnen Speisefisch erzeugt worden. Damit liegt der Freistaat bundesweit sehr weit vorne.

Kamenz.

Die Fischproduktion in Sachsens Aquakulturbetrieben ist im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen - und das trotz sinkender Fischerzeugung in Deutschland. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, produzierten die 151 Betriebe im Freistaat 2.096 Tonnen Speisefische. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung um zwölf Prozent. 

Im Bundesvergleich zählt Sachsen zu den größten Fischproduzenten. Nach Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg belegt der Freistaat Platz vier und hat an der deutschlandweiten Speisefischproduktion einen Anteil von 13 Prozent. Beim Großteil der in Sachsen erzeugten Fische handelte es sich den Angaben zufolge um Karpfen, gefolgt von Regenbogenforelle und Graskarpfen. Deutschlandweit verringerte sich die Fischproduktion im vergangenen Jahr um ein Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
