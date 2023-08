fit GmbH-Gründer bekommt Sächsischen Verdienstorden

Dresden/Meißen.

Für seine Verdienste um Sachsens Wirtschaft und das Wohl der Allgemeinheit ehrt der Freistaat den Gründer und Geschäftsführer des Spülmittelherstellers fit GmbH, Wolfgang Groß, mit dem Sächsischen Verdienstorden. Er habe den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in der Umbruchzeit der 1990er Jahre verantwortet "und damit auch den andauernden Aufschwung der Region Zittau-Hirschfelde", teilte die Staatskanzlei in Dresden am Dienstag zur Begründung mit.