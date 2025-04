Fleischdiebe schlagen zu – Wurst und Steaks im Visier

Unbekannte knacken eine Fleischerei in Hohenstein-Ernstthal – und nehmen ordentlich Wurst und Co. mit. Welche Leckereien genau verschwinden, bleibt vorerst offen.

Hohenstein-Ernstthal.

Mit großem Appetit, aber wenig Zerstörungswut sind Einbrecher in eine Fleischerei in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Unbekannten in der Nacht Fleischprodukte im Wert von rund 200 Euro - richteten beim Aufbrechen der elektrischen Schiebetür aber nur etwa zehn Euro Sachschaden an.