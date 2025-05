Flickflack in Leipzig - Besuchermagnet Deutsches Turnfest

Beim Deutschen Turnfest in Leipzig mischen sich Profi- und Breitensport. Am ersten Tag sind die Wettkämpfe schon gut besucht - und die Angebote für Sportfans umlagert.

Leipzig.

Das Deutsche Turnfest in Leipzig ist schon am ersten Tag ein Besuchermagnet. "Es ist laut und voll, die Veranstaltungen sind super gut besucht, das übertrifft all unsere Erwartungen", sagte eine Sprecherin. In der Messe, Hauptschauplatz des Sportevents, herrsche Andrang.