Flucht vor Polizei: Schwerer Unfall bei Windsbach

Windsbach.

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei seiner Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Mittelfranken von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Wagen sei bei dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch in einem Feld gelandet und habe dann vorne zu brennen angefangen, teilte die Polizei mit.