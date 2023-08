Fördermillionen für Modernisierung von Schloss Seifersdorf

Dresden.

Schloss Seifersdorf in Wachau (Landkreis Bautzen) soll touristisch attraktiver werden. Der Freistaat fördert entsprechende Baumaßnahmen mit 5,7 Millionen Euro aus Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregionen, wie das Regionalentwicklungsministerium in Dresden am Montag mitteilte. Der Bescheid werde am Freitag von Staatssekretärin Barbara Meyer übergeben. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Gebäude war knapp 300 Jahre später von Architekt Karl Friedrich Schinkel zu einem der ersten neogotischen Schlösser umgebaut worden.