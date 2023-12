Forscher wollen Bergbauhalden mit Satellitendaten überwachen

Freiberg. Mit Satellitendaten wollen Forscher Bergbauhalden künftig besser überwachen und so für mehr Sicherheit sorgen. Dabei nutzen sie Erkenntnisse aus dem europäischen Copernicus-Programm. "Wir kombinieren die Satellitendaten mit den Daten, die wir durch Sensoren auf Drohnen oder am Boden gewonnen haben", sagte Projektkoordinator Moritz Kirsch vom Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie in Freiberg. "Diese Daten werden mit Hilfe von Verfahren des Maschinellen Lernens so aufbereitet, dass wir Veränderungen erkennen und deren Ursache identifizieren können."

Die Überwachungsmethoden würden in Kooperation mit Bergbauunternehmen an mehreren Standorten in Europa, Südamerika und Afrika entwickelt und erprobt, hieß es. Das Forschungsprojekt MOSMIN, an dem zwölf internationale Partner beteiligt seien, werde von der Europäischen Agentur für das Weltraumprogramm mit knapp drei Millionen Euro gefördert. (dpa)