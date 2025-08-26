Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Dresdner Professorin Vjera Holthoff-Detto verweist auf gute Behandlungsmöglichkeiten für Depressionen im Alter.
Die Dresdner Professorin Vjera Holthoff-Detto verweist auf gute Behandlungsmöglichkeiten für Depressionen im Alter. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Dresdner Professorin Vjera Holthoff-Detto verweist auf gute Behandlungsmöglichkeiten für Depressionen im Alter.
Die Dresdner Professorin Vjera Holthoff-Detto verweist auf gute Behandlungsmöglichkeiten für Depressionen im Alter. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Forscherin macht Mut bei Depressionen im Alter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unlängst hat der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp einen Suizidversuch öffentlich gemacht und von seiner Altersdepression berichtet. Für eine solche Erkrankung gibt es gute Heilungschancen.

Dresden.

Auch ältere Menschen sind einer Depression nicht hilflos ausgeliefert und haben gute Heilungschancen. "Je früher sie erkannt wird, desto besser kann sie behandelt werden", sagte Vjera Holthoff-Detto, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Dresden, der Deutschen Presse-Agentur. Gerade bei älteren Menschen sei aber Eile geboten. "Jeder Monat Depression schröpft die körperlichen und mentalen Reserven. Die sind bei Älteren beschränkter."

Nach Angaben der Professorin sind Demenz und Depressionen die beiden häufigsten mentalen Erkrankungen bei Älteren. Manchmal seien beide am Anfang sogar schwer zu unterscheiden. Bei der Depression im Alter kämen häufig kognitive Störungen hinzu. "Bei bis dahin gesunden Menschen können sich Aufmerksamkeitsstörungen und Gedächtnisstörungen einstellen. Auch aktuelle Erinnerungen sind mitunter schwer zugänglich." Bestimmte Gehirnareale seien weniger aktivierbar, was zu einer Antriebsschwäche führen könne.

Depression entwickelt sich schleichend

Nach den Worten von Holthoff-Detto ist es für Betroffene mitunter gar nicht einfach, Anzeichen einer Altersdepression richtig zu deuten. Selbst Angehörige Betroffener würden manchmal davon ausgehen, dass bestimmte Veränderungen zum Alter gehören. "Eine Depression entwickelt sich langsam, schleichend. Erkrankte können keine Freude mehr an ihrem Leben empfinden, sind niedergeschlagen. Alles fällt ihnen schwer. Meist merkt die Familie erst dann, dass der oder die Betreffende früher ganz anders war." 

"Depressionen sind eine Volkskrankheit, im Alter eben auch", sagte die Wissenschaftlerin, die schon seit vielen Jahren zum Thema Depressionen und Demenz forscht. Im Alter nähmen Depressionen sogar latent zu. Deshalb gelte es auf bestimmte Dinge zu achten, um gesünder alt zu werden. "Besonders wichtig sind soziale Kontakte. Man sollte aber auch kognitiv angeregt bleiben und sich gesund ernähren. Entscheidend ist, Symptome frühzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen. "Depression ist eine sehr gut behandelbare Krankheit."

Menschen in Übergangsphasen anfällig für Depressionen 

Generell seien Menschen in Transitionsphasen anfällig für eine Depression. "Das sind Übergangsphasen, die auf mehreren Ebenen Veränderungsprozesse erfordern, etwa die Pubertät, die Hochzeit oder das erste Kind. Auch der Eintritt ins Rentenalter zähle dazu. Die Psychiatrie spreche von einer Schwellensituation. Diese Phasen fordern den ganzen Menschen, seine Psyche genauso wie seine Biologie. Es wichtig, in einen solchen neuen Lebensabschnitt nicht einfach hereinzuschlittern, sondern sich darauf vorzubereiten.

Depression auch im hohen Alter gut behandelbar

Holthoff-Detto sieht die heutige Generation älterer Menschen gut gerüstet. "Viele von ihnen sind modern, haben ein Handy und kommunizieren mit ihren Enkeln auf Facebook oder anderswo." Deshalb sei es wichtig, Veränderungen in ihrem Verhalten nicht als normalen Alterungsprozess wahrzunehmen, sondern eine mögliche Depression in Betracht zu ziehen. "Selbst Menschen im hohen Alter können sich wieder komplett von einer solchen Erkrankung erholen und Energie entfalten, wenn sie professionell behandelt werden."

Die Professorin erinnert sich an den Fall einer Frau von knapp 90 Jahren, die ihrem Leben ein Ende setzen wollte, weil sie sich nutzlos fühlte und ihrer Familie nicht zur Last fallen wollte. Dabei wäre sie noch acht Wochen zuvor ganz anders gewesen, habe Zeitung gelesen, sei ins Konzert gegangen und habe eine Weltreise für ihren Enkel mitorganisiert. "Sie wurde gerettet, weil der Enkel sie besuchen kam und einen Wohnungsschlüssel hatte. Wir haben sie mit Antidepressiva behandelt. Sie hat sich nachher sehr auf zuhause gefreut."

Depressionen sollten von Betroffenen nicht "ausgesessen" werden 

Der Schweregrad einer Depression richtet sich laut Holthoff-Detto nach der Anzahl der Symptome. Die Erkrankung werde in leicht, mittelschwer und schwer eingeteilt. Eine Depression einfach "auszusitzen" sei selbst in einem leichten Fall nicht ratsam. "Sie mag von allein wieder weggehen, aber zu einem hohen Preis. Denn selbst junge Menschen verbrauchen dabei viele Ressourcen." Ab einem bestimmten Stadium sei eine medikamentöse Behandlung unverzichtbar - in Kombination mit psychotherapeutischer und psychosozialer Begleitung.

Die Wissenschaftlerin findet es hilfreich, dass der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp seine Altersdepression öffentlich machte und so zur Sensibilisierung für dieses Thema beitrug. Grupp sei ein Beispiel dafür, dass Depression jeden treffen kann - auch erfolgreiche Menschen ohne finanzielle Sorgen und mit familiärem Rückhalt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
5 min.
Wie es nach einem Schlaganfall weitergeht
Wer einen Schlaganfall erleidet, ist im Durchschnitt rund 75 Jahre alt.
Der Schlaganfall kommt, wie der Name schon sagt, schlagartig. Und er verändert alles. Doch wie geht es nach der Zeit im Krankenhaus und der Reha weiter? Orientierung für Betroffene und Angehörige.
Francoise Hauser, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
11.08.2025
2 min.
Olympia-Zweiter spricht über Depression: Brauchte Hilfe
Geher Jonathan Hilbert gewann vor vier Jahren die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.
Nach Olympia-Silber stürzt Geher Jonathan Hilbert in eine Depression. Nun erzählt der 30-Jährige über seine Probleme - und den Weg zurück.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel