Forschungscampus für Ressourcentechnologie geplant

Dresden/Freiberg.

Ein Forschungscampus für Ressourcentechnologie und Nachhaltigkeit soll in den nächsten Jahren in Freiberg aufgebaut werden. Wie das sächsische Wissenschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, soll mit dem Großvorhaben "FlexiPlant" eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur für die mechanische und physikalisch-chemische Rohstoffaufbereitung unter Nutzung digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz im Pilotmaßstab entstehen.