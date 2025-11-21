Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Landtagsfraktionen haben bei einer Anhörung auf eine bessere frühkindliche Bildung gedrängt. (Archivbild)
Mehrere Landtagsfraktionen haben bei einer Anhörung auf eine bessere frühkindliche Bildung gedrängt. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Mehrere Landtagsfraktionen haben bei einer Anhörung auf eine bessere frühkindliche Bildung gedrängt. (Archivbild)
Mehrere Landtagsfraktionen haben bei einer Anhörung auf eine bessere frühkindliche Bildung gedrängt. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Fraktionen drängen auf bessere frühkindliche Bildung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jeder Euro Einsparung muss später doppelt zurückgezahlt werden, sagen die Grünen und meinen damit die frühkindliche Bildung. Alle sind sich einig, dass sie besser werden soll. Doch das kostet Geld.

Dresden.

Mehrere Fraktionen im Sächsischen Landtag mahnen eine zuverlässige Finanzierung der frühkindlichen Bildung an. Das ist ein Fazit aus der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung im Parlament. Anlass war ein Antrag der BSW-Fraktion, der einen Kita-Gipfel forderte.

Geburtenrückgang als Chance für Qualitätsverbesserung

"Der Geburtenrückgang in Sachsen ist die Chance, die Kita-Qualität im Freistaat weiter zu steigern", betonte Christin Melcher (Grüne). Dazu brauche man aber eine verlässliche Landesfinanzierung auf Augenhöhe mit den Kommunen. "Jeden Euro, den wir heute bei unseren Kindern streichen, zahlen wir morgen doppelt zurück."

"Anstatt über Einsparungen zu diskutieren, sollten wir darüber sprechen, wie wir Struktur und Qualität der frühkindlichen Bildung sichern können", so Melcher. In diesem Bereich dürfe nicht gekürzt werden – auch wenn die Kinderzahlen vorübergehend sinken. "Denn unsere Kinder sind keine Sparposten, sondern unsere Zukunft."

SPD-Politiker fordert faire Lastenverteilung bei Kita-Finanzierung

SPD-Bildungsexperte Gerald Eisenblätter mahnte eine faire Kita-Finanzierung an. "In Zeiten sinkender Kinderzahlen brauchen wir in ganz Sachsen eine wohnortnahe Betreuung und ein sicheres Kita-Netz, gleichzeitig braucht es mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung." Es gebe kein Erkenntnisdefizit, aber unterschiedliche Erwartungen an Lösungsstrategien. 

"Es ist wichtig, jetzt an einem Tisch zusammenzukommen, um über die faire Lastenverteilung der Kita-Finanzierung zwischen Freistaat, Kommunen und Eltern zu sprechen", so Eisenblätter. Eine hochwertige Kindertagesbetreuung sei ein entscheidender Standortfaktor für Sachsen und Grundlage für gleiche Bildungschancen. "Es muss weiter Schritt für Schritt vorangehen."

Gewerkschaft weist auf hohe Belastung der Fachkräfte hin

Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft war deren Vorsitzender Burkhard Naumann als Sachverständiger bei der Anhörung dabei. Er warnte vor einer Verschärfung der angespannten Lage in den Kitas und beschrieb die psychischen Belastungen der pädagogischen Fachkräfte. Sie kämen auf 33 Krankheitstage pro Jahr – mehr als der Durchschnitt aller Berufsgruppen, der bei 21,3 Tagen liegt.

"Wir schlagen daher vor, dass die Landespolitik den Erhalt von Kitas auf dem Land speziell unterstützt, etwa durch die vollständige Übernahme der Betriebskosten", betonte Naumann. Frei werdende Mittel durch sinkende Kinderzahlen sollten gezielt nach einem Sozialindex verteilt werden, etwa für zusätzliche sprachliche Bildung und Kita-Sozialarbeit.

BSW: Betreuung der Kleinsten darf nicht von Kassenlage abhängen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) konstatierte, dass die Forderung nach einem Kita-Gipfel bei den Sachverständigen auf Zustimmung stieß. Ein solcher Gipfel könne aber nur der Auftakt für eine Neugestaltung der Finanzierung sein, betonte die Abgeordnete Doreen Voigt. "Die Betreuung, Erziehung und Bildung von unseren Kleinsten darf nicht länger von der Kassenlage abhängig sein." 

"Der Umstand, dass wir es mit einer zunehmenden Heterogenität der Kita-Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedarfen zu tun haben, muss Berücksichtigung finden. Wenn wir nicht endlich Qualität und Quantität in der frühkindlichen Bildung in Einklang bringen, steht es schlecht um die Bildungschancen unserer Kinder in Sachsen", erklärte Voigt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
19.11.2025
4 min.
Brandenburg ebnet Weg für Rundfunkreform - mit CDU-Hilfe
Der Brandenburger Landtag hat der Rundfunkreform zugestimmt (Archivbild).
Mitten in einer Koalitionskrise stellt Brandenburg die Weichen für eine Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die SPD/BSW-Koalition hat dabei keine eigene Mehrheit. Doch die Reform kommt durch.
17:38 Uhr
4 min.
Dresden macht mit Sprachprojekt für Kinder Schule
Die Stadt Dresden geht bei der frühkindlichen Sprachförderung neue Wege und hat erste Erfolge (Symbolbild).
Im Zeitalter der Migration herrscht in mancher Kita großes Sprachgewirr. Mit gezielter Förderung will Dresden Kinder gut auf die Schule vorbereiten und lässt sich dabei von Bayern inspirieren.
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel