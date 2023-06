Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besucht auch Sachsen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommt im Rahmen seines Staatsbesuchs vom 2. bis 4. Juli auch nach Sachsen. Der Besuch werde eines der größten politischen Ereignisse in diesem Jahr sein, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in Dresden. "Frankreich und Deutschland verbindet viel: kulturell, wirtschaftlich und freundschaftlich. Diese tiefe Partnerschaft ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Pfeiler europäischer Stabilität."

Am 4. Juli gibt es auf dem Dresdner Neumarkt ein europäisches Jugendfest anlässlich des Staatsbesuches. Dies richtet sich vor allem an junge Menschen. Zum "Fête de L’Europe" werden bis zu 15.000, vorwiegend junge, Menschen erwartet. (dpa)