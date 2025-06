Frau im Schlaf getötet: lebenslange Haftstrafe für Ex-Freund

Im Schlaf wird eine Frau in Leipzig erstochen. Sie hatte sich erst kurz zuvor von ihrem Lebensgefährten getrennt. Jetzt erging das Urteil in dem Mordprozess.

Leipzig.

Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 30-jährigen Frau in Leipzig ist ihr ehemaliger Lebensgefährte wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte habe die von seiner Ex-Partnerin geplante Trennung nicht überwunden und sie in übersteigertem Besitzdenken in der gemeinsamen Wohnung im Schlaf getötet, begründete die Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig, Antje Schiller, die Entscheidung.