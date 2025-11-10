Frau in Bautzener Innenstadt von Auto angefahren

Sie wird dabei schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Bautzen. Eine Frau ist von einer Autofahrerin in der Bautzener Innenstadt mit dem Wagen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die verletzte Frau war zu Fuß unterwegs gewesen, als es am frühen Morgen zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Die Straße sei derzeit voll gesperrt.

Das Alter der Verletzten sei bislang unbekannt, hieß es. Bei der Autofahrerin handele es sich um eine 55 Jahre alte Frau. Wie genau es zum Unfall kam, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Einsatzkräfte seien noch vor Ort. (dpa)