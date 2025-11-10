Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Alter der verletzten Frau ist bisher unbekannt. (Symbolbild)
Das Alter der verletzten Frau ist bisher unbekannt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Das Alter der verletzten Frau ist bisher unbekannt. (Symbolbild)
Das Alter der verletzten Frau ist bisher unbekannt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Frau in Bautzener Innenstadt von Auto angefahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie wird dabei schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Bautzen.

Eine Frau ist von einer Autofahrerin in der Bautzener Innenstadt mit dem Wagen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die verletzte Frau war zu Fuß unterwegs gewesen, als es am frühen Morgen zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Die Straße sei derzeit voll gesperrt. 

Das Alter der Verletzten sei bislang unbekannt, hieß es. Bei der Autofahrerin handele es sich um eine 55 Jahre alte Frau. Wie genau es zum Unfall kam, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Einsatzkräfte seien noch vor Ort. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
1 min.
Frau stürzt von Roller und stirbt
Sanitäter bringen die verletzte 25-Jährige in eine Klink. (Symbolbild)
Eine 25-Jährige stürzt mit ihrem Tretroller auf einem Fuß- und Radweg. Sie verletzt sich schwer - und stirbt.
09.11.2025
1 min.
Betrunkener rammt Auto – 32-Jährige schwer verletzt
Bei einem Unfall mit einem betrunkenen Autofahrer wird eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild)
Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig ist eine 32-Jährige schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher stand mit über zwei Promille unter Alkoholeinfluss.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel