Frau nach Liebesspiel aus Handschellen befreit

Ein Paar wollte sich am Dienstag einen romantischen Abend machen. Dieser nahm jedoch eine überraschende Wendung.

Bad Schandau.

Das Liebesspiel eines Paares ist auf einer Rettungswache in Bad Schandau (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) geendet. Mit einem Paar Handschellen wollte sich das Pärchen am Dienstag wohl einen romantischen Abend machen, wie die Polizei mitteilte. Das Problem: Die Handschellen ließen sich nicht mehr öffnen, weshalb sich die beiden auf den Weg zur Rettungswache machten. Polizisten befreiten die Frau nach wenigen Minuten. Das Pärchen versprach, die Handschellen an dem Abend nicht noch einmal zu benutzen. (dpa)