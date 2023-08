Frau prallt mit Auto gegen Flutschutzmauer in Eilenburg

Eilenburg.

Eine Autofahrerin ist in Eilenburg im Landkreis Nordsachsen mit ihrem Wagen gegen eine Flutschutzmauer geprallt und verletzt worden. Die 47-Jährige kam am Mittwochmittag aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann fuhr sie eine Böschung hinunter und prallte gegen die Mauer. Bei dem Zusammenstoß wurde sie so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus kam. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa)