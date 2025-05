Frau rast mit Tempo 130 durch 30er-Zone in Zwickau

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wird gegen eine 24-Jährige ermittelt. Sie war am Sonntagabend in Zwickau von der Polizei gestoppt worden.

Mit Tempo 130 ist eine Autofahrerin durch eine 30er-Zone in Zwickau gerast. Die 24-Jährige sei schon zuvor mit ihrem Wagen auffällig schnell stadteinwärts unterwegs gewesen und so Polizisten aufgefallen, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Die Beamten hätten die Frau schließlich am Sonntagabend gestoppt. Sie müsse sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. (dpa)