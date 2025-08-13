Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die 66-Jährige verunglückte im Landkreis Fulda. (Symbolbild)
Die 66-Jährige verunglückte im Landkreis Fulda. (Symbolbild) Bild: Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa
Sachsen
Frau stürzt mit Pedelec im Wald - schwere Verletzungen
Die 66-Jährige aus Chemnitz war auf einem Waldweg in der Rhön unterwegs. Bergwacht und Rettungsdienst bargen die Verletzte.

Fulda/Chemnitz.

Eine 66-jährige Frau aus Sachsen ist auf einem Waldweg im Landkreis Fulda verunglückt. Sie war mit einem Pedelec in der Rhön in Richtung Grabenhöfchen unterwegs - und verlor inmitten des Waldes die Kontrolle über das E-Bike, wie die Polizei mitteilte. Sie stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Bergwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz und bargen die Frau. Die Chemnitzerin wurde nach dem Unfall am Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
