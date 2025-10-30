Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sanitäter bringen die verletzte 25-Jährige in eine Klink. (Symbolbild)
Sanitäter bringen die verletzte 25-Jährige in eine Klink. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sanitäter bringen die verletzte 25-Jährige in eine Klink. (Symbolbild)
Sanitäter bringen die verletzte 25-Jährige in eine Klink. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Frau stürzt von Roller und stirbt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 25-Jährige stürzt mit ihrem Tretroller auf einem Fuß- und Radweg. Sie verletzt sich schwer - und stirbt.

Kamenz.

Eine 25-Jährige hat sich bei einem Sturz von ihrem Tretroller schwer verletzt und ist kurz danach gestorben. Die Frau war mit ihrem Roller am Mittwoch auf einem Fuß- und Radweg in Kamenz (Kreis Bautzen) unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sanitäter brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie später starb. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17.10.2025
1 min.
Unfall mit Pferdetransporter – Senior schwer verletzt
Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. (Symbolbild)
Ein Lastwagen fährt nördlich von Leipzig an einem Radfahrer vorbei, als sich plötzlich eine Laderampe öffnet. Der 83-Jährige stürzt und wird schwer verletzt in eine Klinik gebracht.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
19.10.2025
1 min.
22-Jährige stirbt bei Motorradunfall nahe Großenhain
Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Strauch und Oelsnitz bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild)
Eine 22-Jährige verliert nahe Großenhain die Kontrolle über ihr Motorrad und stirbt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.
Mehr Artikel