Durch einen Online-Betrug hat eine Frau viel Geld verloren. (Symbolbild)
Durch einen Online-Betrug hat eine Frau viel Geld verloren. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Sachsen
Frau verliert 100.000 Euro durch Online-Betrug
Verlockende Börsengewinne, leere Versprechen und ein drastischer Verlust: Wie eine Frau 100.000 Euro an Online-Betrüger verlor – und was die Polizei jetzt rät.

Annaberg-Buchholz.

Durch eine Online-Betrugsmasche hat eine Frau in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) rund 100.000 Euro verloren. Sie sei Anfang Juli im Internet auf eine Anzeige gestoßen, in der Börsengewinne in Aussicht gestellt wurden, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien ihr mehrfach telefonisch und per WhatsApp hohe Renditen durch Geldeinzahlungen versprochen worden.

Am Schluss überwies die Frau insgesamt 100.000 Euro - das Geld sah sie nie wieder. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und warnt vor vermeintlich lukrativen Angeboten im Internet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
