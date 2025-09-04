Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über Whatsapp kontaktierte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen - und brachte sie so um rund 30.000 Euro.(Symbolbild)
Über Whatsapp kontaktierte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen - und brachte sie so um rund 30.000 Euro.(Symbolbild) Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Über Whatsapp kontaktierte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen - und brachte sie so um rund 30.000 Euro.(Symbolbild)
Über Whatsapp kontaktierte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen - und brachte sie so um rund 30.000 Euro.(Symbolbild) Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Sachsen
Frau verliert 30.000 Euro durch Job-Betrug
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein vermeintliches US-Unternehmen verspricht per Whatsapp-Nachricht viel Geld und hohe Provisionen. Eine Frau aus dem Kreis Meißen fällt auf die professionelle Betrugsmasche herein.

Meißen/Leipzig.

Gutes Geld, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice: Damit lockte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen und brachte sie so um knapp 30.000 Euro, wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilte. Sie warnt aktuell vor sogenannten Job Scams - bei dieser Masche locken professionelle Betrüger ihre Opfer mit Arbeitsangeboten. 

Meist geschehe die Kontaktaufnahme über Messengerdienste wie Whatsapp, sagt Anett Wagner, Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen. Das Betrugsopfer hatte sich bereits auf mehreren seriösen Job-Plattformen für Remote-Jobs beworben mit dem Ziel, dank flexibler Arbeitszeiten mehr Zeit für ihre Familie zu haben. 

Über Whatsapp erhielt die Frau schließlich das Angebot einer vermeintlichen US-Firma, die ihr einen einfachen Nebenverdienst für das Weiterleiten von Bestellungen für Online-Händler wie Ebay und Zalando versprach. 

Honorar für Fake-Job sollte Vertrauen aufbauen

"Die Masche war sehr geschickt aufgezogen und wirkte auf den ersten Blick seriös", so Wagner. Insbesondere ein zunächst ausgezahltes Honorar von 127 Euro habe die Glaubwürdigkeit erhöht. Dies sei ein typischer Trick, um Vertrauen aufzubauen. Bald sollte die Frau sogenannte "Glückspakete" bearbeiten und dafür in Vorleistung gehen. Innerhalb weniger Tage investierte sie über 30.000 Euro. 

Auf einem für sie eingerichteten Arbeitskonto wurde dem Betrugsopfer ein vermeintliches Guthaben von über 195.000 US-Dollar angezeigt. Als die Frau die Auszahlung beantragte, forderten die Betrüger eine weitere Zahlung von 38.000 Euro für die "Freigabe". Die Frau erstattete schließlich Strafanzeige bei der Polizei.

Die Verbraucherzentrale warnt vor Jobangeboten per Messenger. Warnsignale seien unter anderem unrealistische Verdienstversprechen, Vorleistungen oder Zahlungen in Kryptowährungen, so Rechtsberaterin Wagner. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
4 min.
Job-Betrug in Sachsen: Rentnerin verliert Tausende Euro
Achtung Job-Scamming.
Rosalie Bauer aus Meißen wollte etwas dazuverdienen und reagierte auf ein vermeintliches Angebot einer Jobplattform. Um andere zu warnen, erzählt sie, wie die Betrugsmasche ablief.
Sylvia Miskowiec
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
12:08 Uhr
2 min.
Job-Scam: Vorsicht bei Arbeitsangeboten per Messenger
Attraktiver Nebenverdienst? Bei Stellenangeboten über Messengerdienste sollte man misstrauisch sein.
Entspannt von zu Hause arbeiten und damit gut Geld verdienen? Wenn solch ein Angebot über einen Messengerdienst kommt, sollte man misstrauisch sein, wie ein aktueller Fall zeigt.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel