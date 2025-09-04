Frau verliert 30.000 Euro durch Job-Betrug

Ein vermeintliches US-Unternehmen verspricht per Whatsapp-Nachricht viel Geld und hohe Provisionen. Eine Frau aus dem Kreis Meißen fällt auf die professionelle Betrugsmasche herein.

Meißen/Leipzig. Gutes Geld, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice: Damit lockte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen und brachte sie so um knapp 30.000 Euro, wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilte. Sie warnt aktuell vor sogenannten Job Scams - bei dieser Masche locken professionelle Betrüger ihre Opfer mit Arbeitsangeboten.

Meist geschehe die Kontaktaufnahme über Messengerdienste wie Whatsapp, sagt Anett Wagner, Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen. Das Betrugsopfer hatte sich bereits auf mehreren seriösen Job-Plattformen für Remote-Jobs beworben mit dem Ziel, dank flexibler Arbeitszeiten mehr Zeit für ihre Familie zu haben.

Über Whatsapp erhielt die Frau schließlich das Angebot einer vermeintlichen US-Firma, die ihr einen einfachen Nebenverdienst für das Weiterleiten von Bestellungen für Online-Händler wie Ebay und Zalando versprach.

Honorar für Fake-Job sollte Vertrauen aufbauen

"Die Masche war sehr geschickt aufgezogen und wirkte auf den ersten Blick seriös", so Wagner. Insbesondere ein zunächst ausgezahltes Honorar von 127 Euro habe die Glaubwürdigkeit erhöht. Dies sei ein typischer Trick, um Vertrauen aufzubauen. Bald sollte die Frau sogenannte "Glückspakete" bearbeiten und dafür in Vorleistung gehen. Innerhalb weniger Tage investierte sie über 30.000 Euro.

Auf einem für sie eingerichteten Arbeitskonto wurde dem Betrugsopfer ein vermeintliches Guthaben von über 195.000 US-Dollar angezeigt. Als die Frau die Auszahlung beantragte, forderten die Betrüger eine weitere Zahlung von 38.000 Euro für die "Freigabe". Die Frau erstattete schließlich Strafanzeige bei der Polizei.

Die Verbraucherzentrale warnt vor Jobangeboten per Messenger. Warnsignale seien unter anderem unrealistische Verdienstversprechen, Vorleistungen oder Zahlungen in Kryptowährungen, so Rechtsberaterin Wagner. (dpa)