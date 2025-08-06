Frau versucht Pferde einzufangen und verletzt sich schwer

Bei Hoyerswerda versucht eine Radfahrerin, entlaufene Pferde auf eine Wiese zurückzutreiben – mit folgenschwerem Ausgang. Waren die Tiere ihre eigenen?

Hoyerswerda. Eine Radfahrerin ist bei Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) schwer gestürzt. Die 42-Jährige war laut Angaben der Polizei am Dienstag in Bröthen-Michalken unterwegs, als sie versuchte, entlaufene Pferde einzufangen. Warum die Frau mit ihrem Fahrrad dabei zu Fall kam, ist noch unklar. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Ob es sich um ihre eigenen Tiere handelte oder ob ihr die Pferde unterwegs begegneten, ist laut Polizei noch nicht bekannt. (dpa)