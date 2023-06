Frauen-Coach Uzun: Werden wahrscheinlich Lehrgeld bezahlen

Saban Uzun, Trainer des neuen Frauen-Bundesligisten RB Leipzig, hat für den Aufstieg das Training in der vergangenen Saison erheblich gedrosselt. "Wir haben die Trainingseinheiten pro Woche auf vier bis fünf reduziert statt vorher acht oder neun", sagte Uzun in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Freitag). Als Grund nannte der Coach, der den Zweitligisten auch bis ins DFB-Pokal-Halbfinale führte, die Mehrfachbelastung seiner Spielerinnen. Viele hätten einen zusätzlichen Beruf. "Da unterscheidet der Körper nicht zwischen Fußballbelastung und Arbeitsstress und was auch immer dann noch dazu kommt. Deswegen muss man das immer ganzheitlich betrachten", sagte Uzun.

Für das Premierenjahr in der Bundesliga sieht Uzun die Mannschaft als Außenseiter. "Wir werden viele Erfahrungen sammeln, die uns dann hoffentlich im zweiten Jahr weiterhelfen werden." Man müsse aufmerksam und hellhörig sein, um möglichst alles im ersten Jahr aufzusaugen. "Wir werden wahrscheinlich einiges an Lehrgeld bezahlen. Ich erwarte spannende Spiele, auch hier am Cottaweg mit unseren Fans im Rücken und dass wir so schnell wie möglich unser Ziel erreichen", sagte der 36-Jährige.

Dass mittlerweile immer mehr Männer-Bundesligisten auch in eine Frauen-Abteilung investieren, sieht Uzun als Entwicklungsprozess, ist aber vor allen den Pionieren des Frauen-Fußballs dankbar. "Wir wären nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind, ohne diese Vereine, die so viel ehrenamtliches Engagement und Herzblut reingesteckt haben. Ich komme selbst aus so einem Verein. Ohne dieses Fundament wären wir nicht hier. Die Frage ist aber, wo wir hin wollen. Und da denke ich, ist dieser Schritt unausweichlich."

(dpa)