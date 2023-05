Frauen dürfen in Dresdner Bädern ab sofort "oben ohne" baden

Oben-Ohne-Baden in Dresdens Schwimmbädern ist ab sofort auch für Frauen kein Problem. "Der Aufenthalt in den Nassbereichen ist nur in angemessener Badebekleidung gestattet", teilten die Dresdner Bäder am Freitag mit. Dabei müsse die Badekleidung lediglich die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken. Es bleibe den Badegästen jedoch überlassen, ob sie ihre Brust verdecken wollen, oder nicht - egal ob Frau oder Mann.

Mit den neuen Haus- und Badeordnungen reagieren die Dresdner Bäder nach eigenen Angaben "auf die gesellschaftliche Entwicklung in Bezug auf die Sensibilität für die sogenannte Geschlechtergerechtigkeit und der damit verbundenen Forderung nach Gleichbehandlung". Auch in anderen Städten wie etwa in Berlin wurde das Oben-Ohne-Baden offiziell erlaubt. Grundlage der bundesweiten Debatte waren unter anderem Beschwerden von Frauen, die sich durch Bekleidungsregeln im Schwimmbad diskriminiert gefühlt hatten.

Wenn neben Männern auch Frauen in den Freibädern "Brust zeigen" wollten, sei dies den Dresdner Bädern zufolge bislang vom Personal toleriert worden. Die Debatte, "oben ohne" generell beim Badbesuch zuzulassen wurde in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert.

Auf den Liegewiesen der Chemnitzer Freibäder sei das Sonnen oben ohne schon seit langem möglich, sagte Stadtsprecher Matthias Nowak auf dpa-Anfrage. Allerdings nicht das Baden im Schwimmbecken selbst. In der Stadtverwaltung werde derzeit eine entsprechende Lockerung diskutiert. Eine finale Entscheidung stehe aber noch aus, hieß es. (dpa)