Frauen von RB Leipzig steigen in die Bundesliga auf

Die Fußballerinnen von RB Leipzig steigen als Meister der 2. Bundesliga ins Oberhaus auf. Nachdem der Sprung in die Bundesliga bereits seit Wochen festgestanden hatte, machte das Team von Trainer Şaban Uzun mit einem 6:0 (4:0)-Kantersieg bei Eintracht Frankfurt II am Sonntag auch den ersten Platz perfekt. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der RB-Frauen auf den 1. FC Nürnberg II 15 Punkte. Überragende Spielerin in Frankfurt war Medina Desic , die drei Tore markierte. (dpa)