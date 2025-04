Hartmannsdorf 4 min.

Chemnitzer Freibad-Check: Der einzige Zehn-Meter-Sprungturm steht in Hartmannsdorf

„Freie Presse“ stellt in diesem Sommer Freibäder in und um Chemnitz vor. Wodurch zeichnet sich jedes Bad aus und was dürfen Wasserratten in den Ferien nicht verpassen? Heute: das Bad in Hartmannsdorf.