Freie Wähler in Sachsen unterstützen Proteste der Landwirte

Leipzig.

Die Freien Wähler (FW) in Sachsen solidarisieren sich mit den geplanten Protesten von Landwirten gegen die Politik der Bundesregierung. In einer Erklärung vom Sonntag bezeichneten sie die Proteste als "ermutigenden Ausdruck der Unzufriedenheit in der Bevölkerung". Man sehe "erfreut, dass die Menschen beginnen, sich zu wehren und ihre Stimme gegen unsinnige und existenzbedrohende Maßnahmen zu erheben".