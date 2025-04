Fridays for Future protestiert in Dresden

Die Klimaschutzbewegung ist vom Koalitionsvertrag enttäuscht. Unter dem Motto "Koalition ohne Klimaschutz" gibt es vielerorts Proteste. Auch in Dresden geht Fridays for Future auf die Straße.

Dresden.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) kritisiert den Koalitionsvertrag von Union und SPD scharf, sie sieht darin keine Ansätze zur Lösung drängender Probleme. "Der Koalitionsvertrag ist an allen Ecken und Enden fossil, die neuen Regierungsparteien wollen neue dreckige fossile Gasprojekte im In- und Ausland vorantreiben und untergraben das Konzept von Klimazielen", sagte die Dresdner FFF-Sprecherin Zahra Pischnamazzadeh. Man werde diese "zerstörerische Politik" nicht hinnehmen.