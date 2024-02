Friedensgebet in Erinnerung an Alexej Nawalny in Dresden

Dresden.

Mehrere Dutzend Menschen haben sich am Montagabend in der Dresdner Kreuzkirche zu einem Friedensgebet für den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny versammelt. Er war am vergangenen Freitag unter ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben. In der Kreuzkirche wurden ein Banner mit der Aufschrift "Alexej Nawalny schweigt nicht!" angebracht und Kerzen entzündet. Auch der ehemalige Dresdner Oberbürgermeister Herbert Wagner (CDU) und der frühere sächsische Oberlandeskirchenrat Harald Bretschneider nahmen an dem Gebet teil. Bretschneider gilt als Erfinder des Symbols der DDR-Friedensbewegung "Schwerter zu Pflugscharen". Mit der gleichnamigen Dresdner Friedensplakette war Nawalny im Herbst 2023 geehrt worden.